Полиция задержала наркореализатора

01.07.2025 11:07





В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления криминальной полиции МВД задержан Ш.Н., 1990 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и приготовлении к сбыту марихуаны.



За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного лишения свободы.



По информации МВД, при личном досмотре задержанного по обвинению в совершении наркопреступлений лица и его транспортного средства сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 23 упаковки с марихуаной.



«В ходе расследования установлено, что обвиняемый с целью последующей реализации размещал наркотики в разных местах, фотографировал их, а затем отправлял с соответствующей маркировкой и координатами лицам, заинтересованным в приобретении наркотиков.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли из указанного обвиняемым места 6 упаковок с наркотиками. В качестве вещественного доказательства полиция также изъяла электронные весы.



Расследование ведется по статьям 18-260, часть третья и 273, часть первая Уголовного кодекса Грузии», — сообщили в МВД.





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