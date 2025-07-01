Власти засекретят личности участников оперативно-следственных мероприятий

01.07.2025 14:25





Личность участника оперативно-следственных мероприятий или негласных следственных действий, сотрудничающего со следствием, будет засекречена. Сторона обвинения должна таким образом засекретить его личность, чтобы ограничить возможность его идентификации и опознания.



Защита безопасности лица, вовлеченного в оперативно-следственные мероприятия или негласные следственные действия, и соблюдение принципа конспирации его сотрудничества предусмотрены поправками, вносимыми в уголовно-процессуальное законодательство. Проект поправок подготовлен депутатами »Грузинской мечты», и сегодня парламент Грузии рассматривает его в ускоренном порядке.



Согласно проекту, с согласия генерального прокурора или его заместителя, прокурор имеет засекретить личность участника оперативно-следственных мероприятий или негласных следственных действий, сотрудничающего со следствием, если разглашение указанной информации наносит вред его безопасности или существенно посягает на интересы правосудия.





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