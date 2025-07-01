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Семь человек задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Спутник Азербайджан»


01.07.2025   18:21


В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Бакинском филиале российского агентства «Спутник» в Азербайджане, задержаны семь человек.

МВД Азербайджана также возбудило уголовное дело в отношении «Спутник Азербайджан».

Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса Азербайджана о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.


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