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Полиция изъяла 1,2 кг метадона, трое задержаны


02.07.2025   13:54


До 1,2 кг метадона изъяла полиция в ходе масштабной антинаркотической операции, проведенной в Тбилиси и регионе Самегрело – Земо-Сванети накануне вечером. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор главного управления криминальной полиции МВД Грузии Давида Кикнадзе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий трех человек задержали по обвинению в приобретении, хранении и распространении наркотиков в особо крупных размерах в составе группы. По статье 260 УК Грузии им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.

«В ходе личных обысков и обысков в домах обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещдоков 67 упаковок метадона общим весом около 1,2 кг», — сообщил Кикнадзе.

Также полиция нашла у них материалы, использовавшиеся для фасовки наркотиков.

Следствие установило, что задержанные являлись членами группировки наркоторговцев, осуществлявшей сбыт через социальные сети. Они размещали наркотики в заранее выбранных точках, фотографировали, а затем отправляли координаты локации и описание товара потенциальным покупателям.

Следствие продолжается. МВД заявило, что активно работает над установлением других участников сети и намерено продолжать жесткую борьбу с незаконным оборотом наркотиков.


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