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Полиция изъяла 1,2 кг метадона, трое задержаны
02.07.2025 13:54
До 1,2 кг метадона изъяла полиция в ходе масштабной антинаркотической операции, проведенной в Тбилиси и регионе Самегрело – Земо-Сванети накануне вечером. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор главного управления криминальной полиции МВД Грузии Давида Кикнадзе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий трех человек задержали по обвинению в приобретении, хранении и распространении наркотиков в особо крупных размерах в составе группы. По статье 260 УК Грузии им грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
«В ходе личных обысков и обысков в домах обвиняемых правоохранители изъяли в качестве вещдоков 67 упаковок метадона общим весом около 1,2 кг», — сообщил Кикнадзе.
Также полиция нашла у них материалы, использовавшиеся для фасовки наркотиков.
Следствие установило, что задержанные являлись членами группировки наркоторговцев, осуществлявшей сбыт через социальные сети. Они размещали наркотики в заранее выбранных точках, фотографировали, а затем отправляли координаты локации и описание товара потенциальным покупателям.
Следствие продолжается. МВД заявило, что активно работает над установлением других участников сети и намерено продолжать жесткую борьбу с незаконным оборотом наркотиков.
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