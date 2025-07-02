Кто уступил блокпосты в Чорчане русским? - Гахария обвиняет Гомелаури и Лилуашвили

02.07.2025 21:05





Кто уступил блокпосты в Чорчане российским оккупантам? - бывший премьер-министр и лидер оппозиционной партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария делает скандальное заявление в ходе допроса следственной комиссией Цулукиани и обвиняет в этом тогдашнего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и тогдашнего главу Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили.



Гахария утверждает, что на территории села Чорчана планировалось разместить 7 блокпостов и что и Вахтанг Гомелаури, и Григол Лилуашвили знали об этом.



«Над созданием плана работали также СГБ, ее аналитический отдел и МВД — примерно за 3 недели до этого события мы представили всю информацию, конкретные координаты и количество контрольно-пропускных пунктов представителям МНЕС в здании МВД — этими же координатами я поделился с тогдашним главой СГБ Вахтангом Гомелаури» — так бывший премьер-министр Грузии описывал ситуацию.



Гахария поясняет, что во время его назначения на пост премьер-министра, речь идет о периоде с 3 по 8 сентября, по координатам, где планировалось разместить грузинские посты, внезапно появились посты Российской Федерации.



Бывший премьер-министр говорит, что контроль за планом размещения постов был поручен тогдашнему министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури и главе СГБ Григолу Лилуашвили.



«В какой-то момент, пока проходил этот переходный этап, этот план был саботирован, и я хочу вам сказать, что это был серьезный конфликт», — заявляет Гахария.



Именно поэтому лидер партии «За Грузию» сейчас призывает Цулукиани создать дополнительную комиссию, которая будет расследовать, что на самом деле произошло в Чорчане.



На самом деле, по этому плану там должны были построить семь блокпостов. Первый блокпост построили 24 августа. После этого 3 сентября меня выдвинули кандидатом в премьер-министры. 8 сентября меня утвердили премьер-министром Грузии. Вот в этот период, как-то удивительно, по координатам, где должны были быть грузинские блокпосты, оказались блокпосты Российской Федерации. Я вам говорю, что придет время, когда будет создана специальная комиссия, которая выяснит, почему произошла задержка в осуществлении плана, который должен был полностью контролировать эту дорогу, что сделал Гомелаури, который в то время перешел в МВД, чтобы остановить этот процесс и не довести план до конца, или что сделал в то время утвержденный в СГБ или и.о. с функциями заместителя Лилуашвили, когда на всех этих пунктах, на которых вы сегодня гордо размахиваете российскими флагами, должны были быть грузинские контрольно-пропускные пункты.



В какой-то момент, в этот переходный этап, этот план был сорван и это был, кстати, я вам хочу сказать, первый серьезный конфликт между мной и тогдашним руководством СГБ, потому что план, который должен был быть реализован и вместо российских флагов сегодня там должны были быть грузинские флаги, был разработан СГБ и Департаментом по особым поручениям, в условиях которого этот вопрос, о котором вы сейчас говорите, вообще бы не стоял.



Поэтому я призываю вас создать еще одну комиссию. Ведь вы создали эту комиссию для «националов». Создайте комиссию, которая будет расследовать, что произошло на территории Чорчана и почему произошло то, что часть плана, который был разработан грузинской стороной и который должен был полностью контролировать границу, теперь реализуется русскими...», - сказал Георгий Гахария.





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