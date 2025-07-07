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В Тбилиси четверо задержаны по подозрению в наркоторговле
07.07.2025 22:12
Полиция Грузии задержала четырех человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Среди задержанных — гражданин Беларуси 2007 года рождения. Остальным 27, 22 и 41 год, двое из них ранее судимы. Все они были задержаны в разное время в результате оперативно-следственных мероприятий.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых, а также на локациях, указанных самими фигурантами в рамках следственного эксперимента, полиция изъяла наркотические вещества, предназначенные для сбыта. В качестве вещественных доказательств изъяты: «альфа ПВП», амфетамин и метадон.
Следствие ведется по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное приобретение, хранение, приготовление к сбыту и попытку сбыта наркотиков в крупном и особо крупном размере. В случае признания вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
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