В Кварели ранены два человека, в том числе полицейский

08.07.2025 11:48





В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячему следу, сотрудники департамента полиции Кахети задержали по обвинению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений двум лицам Н.Р., 1999 года рождения. Информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.



По их данным, во время конфликта в Кварели, возникшего на почве взаимной размолвки, обвиняемый нанес холодным оружием множественные повреждения Р.М., 1984 года рождения, после чего ранил и сотрудника полиции, который был очевидцем инцидента.



«Следствием установлено, что в ходе конфликта, возникшего на почве взаимной размолвки, обвиняемый в Кварели, применив холодное оружие, нанес множественные ранения Р.М., 1984 года рождения. Свидетелем противостояния стал и попытался разрядить обстановку сотрудник управления детективов департамента полиции Кахети Э.М., 1983 года рождения, которого обвиняемый также ранил с применением холодного оружия. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказана соответствующая медицинская помощь.



В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления — нож. Преступление карается лишением свободы сроком до 13 лет. Расследование ведется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью двум лицам по ч. 3 статьи 117 УК Грузии», — говорится в информации.





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