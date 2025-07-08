МВД Грузии: Ущерб в результате насильственных действий во время протестов составил до 63 000 лари

08.07.2025 15:14





Глава юридической службы Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД Тамар Чантурая заявила, что ущерб, причиненный «в результате насильственных действий, осуществленных во время акций протеста» на проспекте Руставели с 30 ноября по 3 декабря, составил 62 785 лари.



На судебном процессе 8 задержанных на акциях лиц, отвечая на вопрос прокурора, какое конкретно имущество было повреждено в результате насильственных действий, Чантурая отметила, что повреждено имущество, находящееся на балансе службы МВД, в частности, одежда пожарных-спасателей, спасательная техника.



Согласно показаниям свидетеля, стоимость поврежденной формы составляет 8 894 лари, стоимость транспортных средств — 53 891 лари, а общая сумма ущерба — 62 785 лари.



Чантурая пояснила, что поврежденные предметы в основном сожжены, а также есть механические повреждения — облиты различными красками и др.



Для справки, трое задержанных — Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили — обвиняются в организации и руководстве групповым насилием. Им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.



Еще пяти – Георгию Горгадзе, Ираклию Миминошвили, Инсафу Алиеву, Торнике Гошадзе и Николозу Джавахишвили, вменяется участие в групповом насилии, им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.





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