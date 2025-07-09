Gо обвинению в наркопреступлениях задержаны 34 человека

09.07.2025 13:16





Вчера, поздно ночью, в результате оперативных мероприятий, проведенных по десяткам адресов в масштабах всей страны, по обвинению в наркопреступлениях задержано 34 человека – указанное заявление на брифинге сделал министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.



«Вчера, поздно ночью, в результате оперативных мероприятий, проведенных по десяткам адресов в масштабах всей страны, по обвинению в наркопреступлениях задержано 34 человека. Задержанные являются гражданами Грузии и иностранных государств. Большинство из них осуществляло незаконную реализацию наркотических веществ; часть из них уличена в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах. Здесь же уточню, что несколько из задержанных являются крупными наркодиллерами.



Следствием установлено, что задержанные были вовлечены в схемы реализации наркотических веществ. С целью реализации наркотиков они использовали разные пути и методы: в частности, используя интернет-аппликации и социальные сети, они размещали наркотические вещества на разных локациях. Также они планировали наркореализацию в разных ночных клубах и развлекательных объектах.



Наши сотрудники, на основании определения суда, несколько раз осуществили контрольную закупку наркотических веществ, а также тайную видео- и аудио-съемку этих закупок.



При обысках в домах обвиняемых в качестве вещественных доказательств изъяты различные наркотические вещества в особо крупных размерах, в том числе «героин», «кокаин», «субоксин», «метадон», «Альфа ПВП» и др., а также материалы, необходимые для расфасовки, и деньги, предположительно полученные от их реализации. За совершение указанных преступлений задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.



Здесь же хочу выразить благодарность всем сотрудникам полиции, которые неустанно борются за то, чтобы в нашей стране раз и навсегда была пресечена торговля наркотиками, чем мы избавим большое количество наших граждан от этого недуга!»- заявил Гелаадзе.





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