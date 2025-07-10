В Грузии задержаны граждане Израиля, РФ и Беларуси за наркопреступления

10.07.2025 11:49





Трое иностранных граждан задержаны по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщают в МВД Грузии, в результате обыска личных и жилых помещений были изъяты вещественные доказательства – наркотические вещества: «Мефедрон», «Метадон» и «Альфа-ПВП».



«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Управления полиции Аджарии в разное время задержали гражданина Израиля М.К. 1984 года рождения, гражданина России Э.М. 2004 года рождения и гражданина Беларуси В.Н. 1997 года рождения по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.



Наказание за эти преступления карается лишением свободы до 20 лет или пожизненным лишением свободы.



Также изъяты предметы, необходимые для упаковки наркотических средств. Расследование ведется по статье 260 УК Грузии», — говорится в сообщении.





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