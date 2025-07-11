Полиция изъяла наркотические средства в особо крупном размере

11.07.2025 11:07





В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления криминальной полиции МВД задержан Л.М., 1994 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере.



Наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненно.



В ходе обыска в квартире задержанного сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств в особо крупном размере, в том числе: «мефедрон», «МДМА», «метамфетамин», «псилоцибин», грибы, «сушеную марихуану» и «прегабалин».



В результате оперативно-розыскных мероприятий также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, клейкая лента и электронные весы. Расследование продолжается по частям 1, 2 и 3 статьи 260 УК РФ, а также статье 261 УК РФ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





