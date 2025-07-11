|
|
|
Полиция изъяла наркотические средства в особо крупном размере
11.07.2025 11:07
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Главного управления криминальной полиции МВД задержан Л.М., 1994 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размере.
Наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненно.
В ходе обыска в квартире задержанного сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств в особо крупном размере, в том числе: «мефедрон», «МДМА», «метамфетамин», «псилоцибин», грибы, «сушеную марихуану» и «прегабалин».
В результате оперативно-розыскных мероприятий также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, клейкая лента и электронные весы. Расследование продолжается по частям 1, 2 и 3 статьи 260 УК РФ, а также статье 261 УК РФ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна