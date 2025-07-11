Разведподразделения провели полевое ситуационное учение

11.07.2025 13:41





В Сенаки, на территории полевого лагеря «Сорта», разведывательные подразделения Сил обороны провели ситуационное полевое учение.



В учениях приняли участие военнослужащие Восточного и Западного командований, командований авиации и ПВО, командования специальных операций, Национальной гвардии, департаментов военной разведки и военной полиции.



Цель учения заключалась в проверке уровня готовности разведывательных подразделений, повышении боевой подготовки, а также практическом испытании новых разведывательных средств.



Учение прошло в рамках полевых сборов «Мстовари 2025» под руководством разведывательного департамента J-2 Генерального штаба. Главная задача сборов — оценка действий подразделений, полевое планирование, обмен разведывательной информацией и наблюдение за тактическими навыками разведчиков.







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