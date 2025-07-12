Ночью в Тбилисском международном аэропорту была объявлена эвакуация

12.07.2025 12:56





Ночью в Тбилисском международном аэропорту была объявлена эвакуация.



По существующей информации, причиной, предположительно, стало ложное сообщение.



Как пишут граждане в социальных сетях, им пришлось покинуть здание, однако причина им неизвестна.





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