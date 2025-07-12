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Ночью в Тбилисском международном аэропорту была объявлена эвакуация
12.07.2025 12:56
Ночью в Тбилисском международном аэропорту была объявлена эвакуация.
По существующей информации, причиной, предположительно, стало ложное сообщение.
Как пишут граждане в социальных сетях, им пришлось покинуть здание, однако причина им неизвестна.
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