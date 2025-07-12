Полиция задержала в Тбилиси четырёх человек по обвинению в совершении наркопреступлений

12.07.2025 13:03





В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведённых сотрудниками Главного управления патрульной полиции Министерства внутренних дел по г. Тбилиси, по фактам незаконного хранения-приобретения, и содействия в реализации наркотических средств в крупном размере задержаны гражданин Ирана А.С. 1995 г.р., Л.Г. 2006 г.р., а также ранее судимые С.Н. 2004 г.р., и З.Г., 1972 г.р.



Преступление карается наказанием до 12 лет лишения свободы.



В ходе обыска личных транспортных средств обвиняемых сотрудники правоохранительных органов в качестве вещественных изъяли наркотические вещества, приготовленные к сбыту и размещённые в различных локациях доказательств, в том числе высушенную марихуану и МДМА.



Расследование продолжается по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





