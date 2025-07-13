В Тбилиси по обвинению в совершении наркопреступления задержаны 4 человека

13.07.2025 12:59





В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных в разное время, сотрудниками Глдани-Надзаладевского и Исани-Самгорского Главных управлений Департамента полиции города Тбилиси МВД Грузии по обвинению в совершении наркопреступления задержаны 4 человека.



Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



По сводкам ведомства, обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.



«По фактам незаконного приобретения, хранения, попытки реализации и содействия реализации наркотических средств, психотропных веществ и марихуаны в крупных и особо крупных размерах, а также незаконного употребления наркотических средств без назначения врача, были задержаны С. Г. 2005 г. р., А. К. 1999 г. р., Г. К. 1998 г. р. и ранее судимый В. Г. 1992 г. р.



В результате личных обысков, обысков по местожительству задержанных, личных автомобилей, а также с указанных ими локаций в качестве вещественных доказательств были изъяты «Метадон», «Прегабалин», «Кетамин», «МДМА» и «сушеная марихуана».



Также изъяты материалы, необходимые для расфасовки», - говорится в информации МВД Грузии.





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