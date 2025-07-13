|
|
|
В Тбилиси по обвинению в совершении наркопреступления задержаны 4 человека
13.07.2025 12:59
В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных в разное время, сотрудниками Глдани-Надзаладевского и Исани-Самгорского Главных управлений Департамента полиции города Тбилиси МВД Грузии по обвинению в совершении наркопреступления задержаны 4 человека.
Указанную информацию распространяет МВД Грузии.
По сводкам ведомства, обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.
«По фактам незаконного приобретения, хранения, попытки реализации и содействия реализации наркотических средств, психотропных веществ и марихуаны в крупных и особо крупных размерах, а также незаконного употребления наркотических средств без назначения врача, были задержаны С. Г. 2005 г. р., А. К. 1999 г. р., Г. К. 1998 г. р. и ранее судимый В. Г. 1992 г. р.
В результате личных обысков, обысков по местожительству задержанных, личных автомобилей, а также с указанных ими локаций в качестве вещественных доказательств были изъяты «Метадон», «Прегабалин», «Кетамин», «МДМА» и «сушеная марихуана».
Также изъяты материалы, необходимые для расфасовки», - говорится в информации МВД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна