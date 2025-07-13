Граждане эвакуированы из торгового центра «Батуми Молл»

13.07.2025 16:41





Граждане эвакуированы из торгового центра «Батуми Молл», объект проверяется соответствующими службами.



«Сегодня, 13 июля, поступило предположительно ложное сообщение, и мы посчитали необходимым эвакуировать объект. Начаты соответствующие работы, после которых «Батуми Молл» возобновит работу», — сообщили жителям Батуми в торговом центре.



Жители Батуми также обратились в Министерство внутренних дел за разъяснениями. Информация будет обновлена по мере поступления разъяснений.





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