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Информация о похищении Лауры Астархановой не соответствует действительности - МВД


14.07.2025   12:16


«Информация, распространившаяся в социальных сетях о том, что иностранная гражданка Л.А., находящаяся в Грузии, якобы была похищена или предпринималась попытка её похищения, не соответствует действительности. На данный момент на территории Грузии не зафиксировано совершение какого-либо преступления», заявили в министерстве внутренних дел Грузии.

Сообщается, что по факту начато уголовное производство, полиция оперативно отреагировала на распространённую информацию и приступила к изучению всех обстоятельств, связанных с Л.А.

«Состоялась коммуникация между Л.А. и правоохранителями. По предоставленной ею информации, в её адрес не поступало угроз и не имело места совершение какого-либо преступления. Л.А. будет переведена в приют для жертв», — заявили в МВД.


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