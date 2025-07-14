В Грузии пройдут многонациональные международные учения Agile Spirit 2025

14.07.2025 19:09





С 25 июля по 6 августа в Грузии состоятся многонациональные международные учения Agile Spirit 2025. По информации министерства обороны Грузии, страна примет участие в этих учениях уже в двенадцатый раз.



Цель учений — повышение уровня готовности, укрепление совместимости и оперативных возможностей вооружённых сил стран-участниц. Основные компоненты учений включают: командно-штабную часть, грузино-американский тактический конвой на участке автомобильной дороги Сенаки–Вазиани, комбинированные учения с боевой стрельбой, совместные действия сил специальных операций, валидацию Центра боевой подготовки Вооружённых сил Грузии (CTC).



Agile Spirit 2025 пройдут как на территории Грузии, так и в Турецкой Республике. Грузинскую часть учений совместно координируют Западное командование Вооружённых сил Грузии и Национальная гвардия штата Джорджия (США). В учениях примут участие военнослужащие из: Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей будут представлены представители вооружённых сил Армении и Японии.



Учения пройдут на нескольких локациях в Грузии: в Крцаниси (Совместный центр подготовки и оценки НАТО–Грузия), в Вазиани (Центр боевой подготовки и полигоны), на учебной территории в Норио, в Мухровани, в Сенаки (2-я пехотная бригада).



В рамках учений будет задействована бронетехника и авиация, находящаяся на вооружении грузинской армии. Для участия в манёврах в Грузию переброшены боевые машины армии США и многоцелевые вертолёты UH-60 Black Hawk, а также вертолёты AS332 Puma, используемые вооружёнными силами Турции.



Учения стартуют 21 июля с совместной американо-турецкой воздушно-десантной операции, которая пройдёт рядом с провинцией Адана в Турции», — говорится в сообщении министерства обороны Грузии.







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