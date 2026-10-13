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Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 112 иностранных граждан


13.10.2026   10:32


Сотрудники департамента миграции МВД Грузии в координации с соответствующими подразделениями министерства за последние несколько дней выдворили из страны 112 иностранных граждан.

По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых департаментом миграции, из Грузии были выдворены в общей сложности 112 граждан Пакистана, Египта, Бангладеш, России, Азербайджана, Туркменистана, Ирака, Индии, Ливана, Марокко, Нигерии, Армении, Турции, Бурунди, Вьетнама, Кении, Иордании, Непала, Уганды и других государств.

В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запретили въезд в страну.


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