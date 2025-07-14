Продолжаются поисково-спасательные работы на территории Вокзальной площади

14.07.2025 23:40





Продолжаются поисково-спасательные работы на территории Вокзальной площади.



На месте происшествия работают сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и различных подразделений МВД, а также представители профильных подразделений мэрии.



На месте присутствуют министр внутренних дел Гела Геладзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.



В настоящее время представители соответствующих служб работают над устранением обрушившейся массы с места происшествия.



Администрация Дидубийского района переселяет жителей обрушившегося здания в гостиницу.



Несколько часов назад на территории, прилегающей к Вокзальной площади, обрушилась часть жилого дома. По текущим данным, один человек погиб, одна пострадавшая доставлена в больницу. Как заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, здание, где произошло обрушение, находилось в аварийном состоянии. Несколько согласившихся семей были временно размещены в съёмном жилье, но остальные отказались.





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