МВД Грузии закупает 500 портативных наркотестов за 42 500 лари

15.07.2025 19:40





МВД Грузии покупает 500 портативных наркотестов за 42 500 GEL (~$15 684) БЕЗ тендера, по упрощённой процедуре.



Закупку проведут у компании Globaltechnics, потому что она единственный официальный поставщик тестов немецкой фирмы Securetec Detektions-Systeme AG в Грузии, сообщает bm.ge



МВД отправило запрос на покупку 4 июля 2025 года.



В патрульной полиции пояснили, что тендер проводить не стали, так как оформление и регистрация тестов может занять от недели до двух месяцев.





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