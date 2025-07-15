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МВД Грузии закупает 500 портативных наркотестов за 42 500 лари


15.07.2025   19:40


МВД Грузии покупает 500 портативных наркотестов за 42 500 GEL (~$15 684) БЕЗ тендера, по упрощённой процедуре.

Закупку проведут у компании Globaltechnics, потому что она единственный официальный поставщик тестов немецкой фирмы Securetec Detektions-Systeme AG в Грузии, сообщает bm.ge

МВД отправило запрос на покупку 4 июля 2025 года.

В патрульной полиции пояснили, что тендер проводить не стали, так как оформление и регистрация тестов может занять от недели до двух месяцев.


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