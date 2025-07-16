Угроза лесных пожаров усиливается — спасатели переходят на круглосуточное патрулирование

16.07.2025 13:44





По данным Национального агентства окружающей среды, в ближайшие дни по всей территории Грузии ожидается повышение температуры. Это увеличивает риск возникновения лесных и полевых пожаров как в восточных, так и в западных регионах страны.



В связи с этим Служба по управлению чрезвычайными ситуациями усилила мониторинг в зонах риска. Пожарные-спасатели переходят на круглосуточное патрулирование лесных массивов с использованием всей необходимой техники и снаряжения.



Власти призывают граждан проявлять высокую ответственность:

•не разжигать огонь вблизи лесов и сельхозугодий

•не оставлять очаги возгорания без присмотра



В случае нарушений — предусмотрены меры по закону.



Если вы заметили дым или огонь — немедленно звоните в Центр управления общественной безопасностью МВД: 112





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