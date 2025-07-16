МВД: В Гори напали на сотрудников полиции

16.07.2025 14:58





По информации МВД, вчера в селе Хелтубани Горийского муниципалитета несколько граждан напали на сотрудников департамента полиции при исполнении ими служебных обязанностей.



По данным ведомства, правоохранители получили различные повреждения, в том числе трое полицейских ранены холодным оружием. По их информации, на данный момент все трое полицейских доставлены в больницу, где им оказана соответствующая медицинская помощь.



«15 июля в селе Хелтубани Горийского муниципалитета несколько граждан напали на сотрудников департамента полиции Шида Картли при исполнении ими служебных обязанностей. В результате произошедшего правоохранители получили различные травмы, в том числе, трое полицейских получили ранения холодным оружием. На данном этапе все они доставлены в больницу, где им оказана соответствующая медицинская помощь.



До нападения правоохранители, исполняя служебные обязанности, остановили для проверки один из автомобилей. Выяснилось, что за рулем находился несовершеннолетний С.С., 2009 года рождения, не имевший прав на вождение. С.С. оказал правоохранителям сопротивление. В противостояние также включились отец несовершеннолетнего и их родственники, в ходе которого С.С. и сопровождавшие его лица нанесли повреждения правоохранителям.



По обвинению в групповом нападении на полицейского правоохранители задержали по горячему следу Г.С., 1979 г.р., С.С., 2009 г.р., С.С., 1989 г.р., В.С., 1961 г.р., и М.А., 1989 г.р.,



Расследование ведётся по части 2 статьи 353 прима УК», — говорится в информации.





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