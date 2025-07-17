Двое иностранцев задержаны в Тбилиси по обвинению в разбойном нападении

17.07.2025 11:31





По данным МВД, в Тбилиси по обвинению в разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия были задержаны иностранные граждане Р.Б., 1981 года рождения, и А.Ч., 1975 года рождения.



Инцидент произошёл на улице Мачабели. В МВД утверждают, что Р.Б. напал с оружием на двух иностранных граждан, находившихся в автомобиле.



«Следствием установлено, что на улице Мачабели в Тбилиси Р.Б. совершил нападение с применением огнестрельного оружия на двух иностранных граждан, сидевших в автомобиле – А.Б., 2000 года рождения, и М.А., того же года рождения. Нападавший открыл по ним огонь из огнестрельного оружия, после чего незаконно завладел денежными средствами, принадлежащими иностранным гражданам, а также автомобилем, временно находившимся в пользовании М.А., и скрылся с места происшествия.



В результате стрельбы М.А. получил ранение нижней конечности, ему оказана необходимая медицинская помощь. Следствием также установлено, что организатором и исполнителем указанного разбойного нападения был А.С., который задержан в качестве обвиняемого. В результате проведенных следственных действий по делу сотрудниками правоохранительных органов изъяты денежные средства, добытые путем разбоя. Часть денежных средств и автомобиль изъяты в качестве вещественных доказательств, а организатор преступления А.Ч. и исполнитель разбойного нападения Р.Б. арестованы в качестве обвиняемых», – говорится в заявлении.



По факту инцидента ведётся расследование по статьям 179 и 236 Уголовного кодекса (разбой и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). Наказание за эти преступления - до 12 лет лишения свободы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





