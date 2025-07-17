МВД Грузии задержало 20 человек, находящихся в связях с воровским миром

17.07.2025 16:33





МВД Грузии задержало 20 человек, находящихся в связях с «воровским миром», - указанное заявление сегодня на брифинге сделал заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.



По его словам, 4 лицам обвинение было предъявлено заочно, в том числе двум «ворам в законе».



Замминистра отметил, что следствием было установлено, что указанные лица с целью личной наживы подключались к разрешению финансовых споров между гражданами.



Следствием также было установлено, что при участии обвиняемых и представителей спорящих сторон на территории Грузии и Турции проводились т. н. воровские разборки.



«В результате совместно проведенных с Генеральной прокуратурой Грузии оперативных мероприятий и следственных действий, на основании определения суда, сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии и сотрудниками департаментов полиции регионов Имерети и Кахети были задержаны 20 человек в Тбилиси, Шида Картли, Аджарии, Гурии, Имерети и Кахети, 4 лицо обвинение было предъявлено заочно, в том числе 2 »ворам в законе». В качестве наказания за указанное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы»,-заявил Дарахвелидзе.





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