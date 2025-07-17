Стали известны новые подробности ранения полицейских в Гори

17.07.2025 16:38





Новые подробности о ранении трех полицейских в селе Хелтубани муниципалитета Гори. Отмечается, что им были нанесены повреждения ножом и топором. Еще один страж порядка с переломом носа доставлен в больницу Гори.



По версии следствия, причиной противостояния стал несовершеннолетний, который управлял автомобилем без водительских прав и был остановлен полицией для проверки, он оказал сопротивление, а затем к нему присоединились его отец и родственники.



Однако, TV Pirveli сообщает, что местные жители рассказывают версию, отличную от полицейской. Те, кто видел противостояние, говорят, что именно полиция напала на несовершеннолетнего и членов его семьи. Якобы отец будучи в нетрезвом состоянии сам попросил своего несовершеннолетнего сына сесть за руль, а когда мужчина средних лет рассказывал об этом правоохранителям, полиция оскорбила их и начала избивать. Происходило это все у их дома в селе Хелтубани. Также соседи рассказывают, что услышали предупредительный выстрел полиции поздно ночью. Выйдя на улицу, они увидели, что прибыло около 10 экипажей, а полиция избивает их соседей. По словам местных жителей, после разрядки ситуации полиция продолжила конфликт уже в их доме. По имеющейся информации, один человек из тех, кто противостоял полиции в больнице.



Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы, однако начальник полиции анонсировал ужесточение обвинения для них.



Отмечается, что части раненых полицейских сделали операцию, двоих из троих уже выписали домой.



Раненых полицейских в военном госпитале Гори посетил новый министр МВД "Грузинской мечты" Гека Геладзе, был выложен фотоотчет, и сопровожден комментарием:



"Министр внутренних дел Гека Геладзе посетил полицейских, раненых и пострадавших в результате нападения в Гори. Министр получил подробную информацию о состоянии здоровья пострадавших сотрудников правоохранительных органов от врачей<>".



Стоит отметить подозрительную активность в Facebook c данным постом и фотоотчетом. Имеется ввиду, что количество репостов превышает среднестатистическую, и в три раза превышает количество репостов с фотоотчетом визита министра на место обрушения верхней части дома Вокзальной площади, где погибло двое человек, что интуитивно должно вызывать больший интерес, чем визит к полицейскому.





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