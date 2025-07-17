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В Адигени убит 34-летний мужчина, преступник задержан


17.07.2025   18:23


В Адигени произошло убийство. По информации МВД Грузии, полиция раскрыла преступление по горячим следам.

Согласно следствию, обвиняемый на почве ссоры нанес 34-летнему ножевое ранение и скрылся с места преступления, позже раненный скончался в клинике.

»Сотрудники департамента полиции Самцхе-Джавахети МВД Грузии по горячим следам задержали ранее судимого И. М. 1974 г. р.

В виде наказания за указанное преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Следствием было установлено, что 17 июля в Адигенском муниципалитете на почве ссоры гражданину Дж. Х. было нанесено ножевое ранение в область тела. Преступник скрылся с места преступления. Позже от полученного ранения потерпевший скончался в клинике.

Полиция по горячим следам арестовала преступника.

В качестве вещественного доказательство было изъято орудие убийства - нож.

Следствие ведется по статье 108-й Уголовного кодекса Грузии – умышленное убийство», - говорится в заявлении МВД.


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