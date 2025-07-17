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В аэропортах Грузии выявлены факты контрабанды ювелирных изделий
17.07.2025 20:33
С 1 по 15 июля на таможенных пунктах в аэропортах Кутаиси и Тбилиси Служба доходов Минфина Грузии зафиксировала случаи нарушения законодательства.
В международном аэропорту Кутаиси у троих граждан Грузии в ручной клади были обнаружены недекларированные ювелирные изделия и золотые монеты (общий вес — 281,24 г). Таможенная стоимость выявленного товара составила 42 696,26 лари.
• Двое нарушителей были оштрафованы в общей сложности на 11 597,26 лари.
• Материалы в отношении третьего гражданина, у которого стоимость золота превышала 15 000 лари, были переданы Следственной службе Минфина.
В аэропорту Тбилиси также были зафиксированы похожие случаи. При досмотре багажа граждан Грузии и иностранцев выявлены недекларированные золотые и серебряные украшения:
• Золото — 110,94 г
• Серебро — 2 010 г
• Общая таможенная стоимость — 46 778,04 лари
• Материалы в отношении двух человек переданы Следственной службе.
• Один гражданин Грузии и один иностранный резидент были оштрафованы на 13 000 лари по статье 168 Таможенного кодекса.
Власти напоминают: попытка ввоза или вывоза ценных предметов без декларирования может привести к крупным штрафам или даже уголовному делу.
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