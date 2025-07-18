11 человек задержаны в Грузии по подозрению в торговле наркотиками

18.07.2025 12:48





Полиция задержала в разных городах Грузии 11 человек по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.



Задержанные – мужчины и одна женщина в возрасте от 20 до 55 лет. Среди них есть один иностранец, 21-летний гражданин Украины, а также пятеро ранее судимых лиц.



По итогам обысков в квартирах обвиняемых, а также осмотре мест, на которых они указали при проведении следственного эксперимента, полицейские нашли героин, альфа-ПВП, метадон, клефедрон, MDMA, марихуану, а также 122 куста конопли.



У одного из них полицейские также изъяли огнестрельное оружие.



Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Следствие продолжается по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, пособничества сбыту, покушения на сбыт, незаконного выращивания растения, содержащего наркотические средства, в крупном размере, а также незаконного приобретении и хранении огнестрельного оружия.





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