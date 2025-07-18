|
|
|
11 человек задержаны в Грузии по подозрению в торговле наркотиками
18.07.2025 12:48
Полиция задержала в разных городах Грузии 11 человек по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
Задержанные – мужчины и одна женщина в возрасте от 20 до 55 лет. Среди них есть один иностранец, 21-летний гражданин Украины, а также пятеро ранее судимых лиц.
По итогам обысков в квартирах обвиняемых, а также осмотре мест, на которых они указали при проведении следственного эксперимента, полицейские нашли героин, альфа-ПВП, метадон, клефедрон, MDMA, марихуану, а также 122 куста конопли.
У одного из них полицейские также изъяли огнестрельное оружие.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Следствие продолжается по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, пособничества сбыту, покушения на сбыт, незаконного выращивания растения, содержащего наркотические средства, в крупном размере, а также незаконного приобретении и хранении огнестрельного оружия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна