Спецоперация против «воровского мира» в Грузии – 20 человек задержаны

18.07.2025 12:51





Полиция задержала 20 человек по итогам масштабной операции против представителей «воровского мира», проводившейся в Тбилиси и еще пяти регионах Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Следствие установило, что обвиняемые контактировали с «ворами в законе» за рубежом и выполняли их указания. Они устраивали «воровские разборки» и разрешали финансовые споры с подключением криминальных авторитетов. Одну из спорящих сторон в конце концов обязывали платить деньги как своему оппоненту, так и посредникам. Если выплаты запаздывали, гражданам угрожали убийством.



Заочно обвинения предъявили двум «ворам в законе» – Тенгизу Хоперия по кличке «Чинка» и Ираклию Лежава по кличке «Лазаре», – а также двум их подельникам 1981 и 1993 года рождения. По данным следствия, все четверо проживают в Турции. Им вменяется членство и принадлежность к воровскому миру и вымогательство.



Что касается задержанных в Грузии, это мужчины в возрасте от 19 до 66 лет. Их обвиняют в поддержке деятельности воровского мира, участии в нем и обращении к вору в законе.



По итогам обысков домов обвиняемых полиция изъяла в качестве доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых они общались друг с другом, а также с «ворами в законе» за рубежом. Также оперативники нашли различные виды наркотиков и огнестрельное оружие.



Следствие по делу продолжается. Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.





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