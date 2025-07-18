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В Грузии уничтожили наркотики на сумму более $2,6 млн


18.07.2025   15:24


Министерство внутренних дел Грузии уничтожило крупную партию наркотических и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота по всей стране. По данным пресс-службы МВД, рыночная стоимость конфискованных веществ превышает 7 млн лари (более $2,6 млн).

Наркотики были изъяты в разное время и в разных регионах Грузии в рамках следственных и процессуальных действий. Среди уничтоженных веществ 379 кг каннабиса, 4,1 кг героина, 2 кг метадона, 928 таблеток метадона, 1850 таблеток прегабалина и другие.

Уничтожение осуществляется по решению суда, в присутствии представителей Генпрокуратуры, Минздрава и членов Специальной постоянной комиссии. Процесс проводится с соблюдением современных стандартов экологической безопасности – все вещества сжигают в специальной высокотемпературной печи.

К месту ликвидации наркотики перевозят под усиленной охраной полиции. До этого они хранятся в специально оборудованном хранилище МВД.


Источник: Новости - Грузия
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