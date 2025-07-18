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В Батуми убит мужчина - предположительно, гражданин Турции


18.07.2025   16:18


Убитый в батумском ресторане мужчина, предположительно, гражданин Турции - По словам очевидцев, мужчине несколько раз выстрелили в спину

По информации очевидцев, в Батуми, в ресторане, где убит мужчина, было слышно несколько выстрелов.

Убитый, предположительно, является гражданином Турции. По словам находящихся на месте лиц, мужчине выстрелили в спину 5 раз. В результате стрельбы выбиты стекла в окнах ресторана.

В эти минуты на месте работают эксперты-криминалисты. Территория оцеплена жёлтой лентой.


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