В Батуми убит мужчина - предположительно, гражданин Турции

18.07.2025 16:18





Убитый в батумском ресторане мужчина, предположительно, гражданин Турции - По словам очевидцев, мужчине несколько раз выстрелили в спину



По информации очевидцев, в Батуми, в ресторане, где убит мужчина, было слышно несколько выстрелов.



Убитый, предположительно, является гражданином Турции. По словам находящихся на месте лиц, мужчине выстрелили в спину 5 раз. В результате стрельбы выбиты стекла в окнах ресторана.



В эти минуты на месте работают эксперты-криминалисты. Территория оцеплена жёлтой лентой.





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