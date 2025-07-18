На улице Долидзе в Тбилиси проводится спецоперация

18.07.2025 18:45





По существующей информации, в здании «Стар айти» академии на улице Долидзе, 48, в Тбилиси проводится спецоперация.



В «Стар айти» академию, как известно, официально работающую в сфере IT, предположительно вошли сотрудники Следственной службы Министерства финансов, проводятся следственные действия.



По словам местных жителей, по этому адресу предположительно размещен т.н. колл-центр.



«Интерпрессньюс» запрашивает дополнительную информацию у соответствующих ведомств.





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