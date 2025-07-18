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На улице Долидзе в Тбилиси проводится спецоперация


18.07.2025   18:45


По существующей информации, в здании «Стар айти» академии на улице Долидзе, 48, в Тбилиси проводится спецоперация.

В «Стар айти» академию, как известно, официально работающую в сфере IT, предположительно вошли сотрудники Следственной службы Министерства финансов, проводятся следственные действия.

По словам местных жителей, по этому адресу предположительно размещен т.н. колл-центр.

«Интерпрессньюс» запрашивает дополнительную информацию у соответствующих ведомств.


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