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Двенадцать человек задержан за мошеничество по госпрограммам
18.07.2025 19:19
Следственная служба Минфина Грузии задержала 12 человек по обвинению в мошенническом завладении крупной суммой государственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, путем подачи фиктивных документов задержанные получили от Агентства развития села гранты на общую сумму более 826 тыс. лари ($304,7 тыс.) в рамках госпрограммы по софинансированию закупки сельхозтехники.
К реализации схемы был причастен бывший сотрудник агентства. Зная внутренние процедуры, он привлек сообщников, не имевших отношения к сельскому хозяйству. При посредничестве ряда коммерческих компаний, участники группы подделывали счета-фактуры и другие документы, создавая видимость покупки сельхозтехники. Фактически же средства выводили и использовали в личных целях.
Следствие продолжается по статьям 210, 362 и 180 УК Грузии (изготовление, использование поддельных документов и мошенничество). За эти преступления предусмотрено от 7 до 10 лет тюрьмы.
Следственная служба Минфина продолжает мероприятия по выявлению других лиц, причастных к хищению, а также уточнению общего ущерба, нанесенного государству. Ведомство пообещало регулярно информировать общественность о ходе расследования.
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