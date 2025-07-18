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Нападение на полицейских в Хелтубани — всех пятерых обвиняемых отправили под арест


18.07.2025   20:31


Районный суд Гори избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пяти человек, обвиняемых в нападении на полицейских в селе Хелтубани. Судья Германе Дадешкелия удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Троим из задержанных предъявлено обвинение по подпункту »а» части 2 статьи 353 УК Грузии, что предусматривает до 8 лет лишения свободы. Двое других обвиняются по более тяжким статьям — подпункту »а» части 2^1 статьи 353^1 и части 3 статьи 19-353^1, что грозит им до 20 лет или даже пожизненным заключением.

Речь идёт о случае группового нападения на сотрудников правоохранительных органов. Обвиняемым грозит длительное лишение свободы.


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