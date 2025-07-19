В Грузии задержаны 3 гражданина Турции

19.07.2025 13:43





В результате комплексно проведенных оперативных мероприятий и следственных действий, по факту незаконного пересечения границы, противоправного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов сотрудниками Марнеульского районного управления Департамента полиции МВД Грузии задержаны 3 гражданина Турции.



Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



По сводкам ведомства, один из задержанных находится в розыске по красному циркуляру за умышленное убийство двух человек.



«Задержаны: И. Дж. 1999 г. р., Ш. И. 1980 г. р. и Г. И. 2000 г. р., находящийся в розыске по красному циркуляру Интерпола Турции за умышленное убийство двух человек. Следствием было установлено, что И. Дж. и Г. И. незаконно пересекли государственную границу Грузии в обход пункта пограничного контроля. Все трое были задержаны в Тетрицкаройском муниципалитете, они были остановлены при передвижении на автомобиле. В качестве вещественных доказательств сотрудниками полиции изъяты огнестрельного оружие и 13 патронов. В качестве наказания за указанные преступления предусмотрено лишение свободы сроком до 11 лет. Следствие ведется по статьям 344-й, 25-236-й и 236-й Уголовного кодекса Грузии»,- говорится в заявлении МВД.





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