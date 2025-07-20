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В Грузии задержали мужчину с крупным арсеналом оружия и взрывчатки
20.07.2025 15:32
Полиция задержала 62-летнего жителя региона Мцхета-Мтианети, который хранил у себя дома крупный арсенал оружия и взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Силовики пришли к мужчине с обыском после получения оперативной информации. В качестве вещественных доказательств они изъяли 2581 патрон, 12 упаковок тротила, 15 детонаторов, 15 магазинов, две ручные гранаты и пулемет.
Также полиция нашла у обвиняемого наркотические вещества: сушеную марихуану, психотропные препараты и 6 кустов конопли.
Расследование продолжается по статьям 236, 265 и 273 УК Грузии, которые предусматривают незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, огнестрельного оружия, а также наркотиков.
Задержанному грозит до 6 лет тюрьмы.
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