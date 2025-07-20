В Аджарии мужчина преследовал женщину и угрожал убийством

20.07.2025 16:42





Сотрудники Департамента полиции Аджарии задержали 23-летнего ранее судимого Р.Х. по обвинению в сталкинге, незаконном использовании и распространении персональных данных, а также в угрозах. Об этом сообщает МВД Грузии.



По данным следствия, обвиняемый преследовал потерпевшую из-за её отказа продолжать с ним отношения. Он систематически следил за ней как лично, так и через телефонную связь, навязывал нежеланное общение и угрожал убийством.



Кроме того, чтобы унизить женщину, он создал фейковые страницы в социальных сетях с использованием её персональных данных, распространяя ложную информацию о том, будто она занимается сексуальными услугами.



Угрозы были адресованы не только самой женщине, но и членам её семьи.



Обвиняемый задержан. Расследование ведётся по статьям 151¹, 151 и 157 УК Грузии. Совокупность преступлений предусматривает до 4 лет лишения свободы.





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