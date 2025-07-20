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В Аджарии мужчина преследовал женщину и угрожал убийством
20.07.2025 16:42
Сотрудники Департамента полиции Аджарии задержали 23-летнего ранее судимого Р.Х. по обвинению в сталкинге, незаконном использовании и распространении персональных данных, а также в угрозах. Об этом сообщает МВД Грузии.
По данным следствия, обвиняемый преследовал потерпевшую из-за её отказа продолжать с ним отношения. Он систематически следил за ней как лично, так и через телефонную связь, навязывал нежеланное общение и угрожал убийством.
Кроме того, чтобы унизить женщину, он создал фейковые страницы в социальных сетях с использованием её персональных данных, распространяя ложную информацию о том, будто она занимается сексуальными услугами.
Угрозы были адресованы не только самой женщине, но и членам её семьи.
Обвиняемый задержан. Расследование ведётся по статьям 151¹, 151 и 157 УК Грузии. Совокупность преступлений предусматривает до 4 лет лишения свободы.
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