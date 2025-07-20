Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Аджарии мужчина преследовал женщину и угрожал убийством


20.07.2025   16:42


Сотрудники Департамента полиции Аджарии задержали 23-летнего ранее судимого Р.Х. по обвинению в сталкинге, незаконном использовании и распространении персональных данных, а также в угрозах. Об этом сообщает МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый преследовал потерпевшую из-за её отказа продолжать с ним отношения. Он систематически следил за ней как лично, так и через телефонную связь, навязывал нежеланное общение и угрожал убийством.

Кроме того, чтобы унизить женщину, он создал фейковые страницы в социальных сетях с использованием её персональных данных, распространяя ложную информацию о том, будто она занимается сексуальными услугами.

Угрозы были адресованы не только самой женщине, но и членам её семьи.

Обвиняемый задержан. Расследование ведётся по статьям 151¹, 151 и 157 УК Грузии. Совокупность преступлений предусматривает до 4 лет лишения свободы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна