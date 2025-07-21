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В Аджарии изъята крупная партия психотропных веществ
21.07.2025 11:36
По данным МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники следственного управления Главного управления патрульной полиции Аджарии и Главного управления пограничного контроля и координации задержали на территории Батумского порта Э.П., 1995 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в крупном размере и незаконном ввозе в Грузию.
Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
«Сотрудники правоохранительных органов в результате проверки личных вещей и имущества Э.П., члена экипажа одного из судов, зашедших в Грузию через Батумский порт, который в настоящее время задержан в качестве обвиняемого, изъяли в качестве вещественных доказательств 861 таблетку психотропных веществ», — говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, расследование ведется по статьям 261 и 263 Уголовного кодекса.
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