Пьяная ссора в Тбилиси закончилась поножовщиной: задержаны двое

21.07.2025 15:15





МВД Грузии сообщает, что сотрудники Главного управления полиции Ваке-Сабуртало по горячим следам задержали двух человек, обвиняемых в групповом насилии и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Задержаны Л.К., 2005 года рождения и Н.К., 2001 года рождения.



По данным следствия, Н.К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. После аварии между Н.К. и пассажиром второго авто — А.М., 1986 года рождения, завязалась словесная перепалка, переросшая в драку.



В конфликт вмешался брат Н.К. — Л.К., также пьяный. Он нанес А.М. ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.



В ходе задержания у Л.К. был изъят нож, использованный при нападении.

Л.К. обвиняется в умышленном тяжком причинении вреда здоровью, а Н.К. — в групповом насилии.



По делу начато расследование по статьям 117 и 126 УК Грузии.



Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.





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