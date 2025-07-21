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Пьяная ссора в Тбилиси закончилась поножовщиной: задержаны двое


21.07.2025   15:15


МВД Грузии сообщает, что сотрудники Главного управления полиции Ваке-Сабуртало по горячим следам задержали двух человек, обвиняемых в групповом насилии и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Задержаны Л.К., 2005 года рождения и Н.К., 2001 года рождения.

По данным следствия, Н.К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. После аварии между Н.К. и пассажиром второго авто — А.М., 1986 года рождения, завязалась словесная перепалка, переросшая в драку.

В конфликт вмешался брат Н.К. — Л.К., также пьяный. Он нанес А.М. ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.

В ходе задержания у Л.К. был изъят нож, использованный при нападении.
Л.К. обвиняется в умышленном тяжком причинении вреда здоровью, а Н.К. — в групповом насилии.

По делу начато расследование по статьям 117 и 126 УК Грузии.

Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.


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