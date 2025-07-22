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Впервые с 2008 года ядерное оружие США вернулось на территорию Великобритании


22.07.2025   16:04


Впервые с 2008 года ядерное оружие США вернулось на территорию Великобритании.

Многочисленные источники сообщают, что на этой неделе партия термоядерных бомб свободного падения B61-12 была доставлена Королевским ВВС в графстве Саффолк. Предполагается, что оружие было перемещено из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в штате Нью-Мексико в недавно построенное безопасное хранилище в Великобритании.

B61-12 — это модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности с переменной взрывной мощностью и высокоточным наведением. Бомба разработана для использования с различными носителями, включая истребитель F-35A Lightning II.


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