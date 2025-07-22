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В Аджарии задержан гражданин Турции по обвинению в изнасиловании и угрозах в отношении члена семьи


22.07.2025   17:20


В результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники департамента полиции Аджарии задержали гражданина Турции, Ш.И., 1980 года рождения, по обвинению в изнасиловании и угрозах в отношении члена семьи. Информацию распространяет Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, задержанный систематически совершал сексуальное насилие над собственным ребёнком, угрожая убийством и причинением вреда здоровью.

Данное преступление карается лишением свободы на срок до 13 лет.

«Следствием установлено, что обвиняемый, находясь как в Турции, так и в Грузии, систематически применял сексуальное насилие к своему ребенку, угрожая причинением смерти и вреда здоровью. В результате оперативных мероприятий и следственных действий, правоохранители задержали Ш.И. в Батуми в качестве обвиняемого.

Расследование ведется по статьям 11 прима 137 и 11 прима 151 УК», - говорится в информации.


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