Делегация МВД Армении посетила учебные центры МВД Грузии

23.07.2025 15:14





Делегация Министерства внутренних дел Армении во главе с министром внутренних дел Арпине Саркисян, находившаяся в Грузии с двухдневным рабочим визитом, 21 июля посетила Центр управления общественной безопасностью «112» МВД Грузии.



Как сообщает МВД РА, Арпине Саркисян в сопровождении заместителей министра внутренних дел Грузии Георгия Бутхузи и Александра Дарахвелидзе, а также членов делегации МВД осмотрела центр. Директор центра Георгий Арсошвили подробно ознакомил с основными функциями и инфраструктурой центра, а также представил действия, предпринимаемые в кризисных ситуациях.



Члены делегации также ознакомились с работой электронных систем мониторинга, используемых для видеофиксации дорожного движения и предотвращения домашнего насилия.



В тот же день армянская делегация также посетила Академию МВД Грузии. Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Тадумадзе и ректор академии Лела Чиковани рассказали о деталях учебного процесса. Члены делегации посетили лекции и показательные занятия.



В ходе визита обсуждались вопросы развития сотрудничества между образовательными учреждениями МВД двух стран и реализации совместных программ, а также возможности расширения двустороннего взаимодействия и обмена опытом в сферах образования и профессиональной подготовки.



22 июля делегация во главе с министром посетила Центр государственных услуг Министерства юстиции. Директор Вахтанг Жвания представил грузинскую модель предоставления государственных услуг.



Члены делегации осмотрели помещения, ознакомились с инновационными программами и технологическими решениями, а также мобильными услугами, которые доступны по всей стране через 125 филиалов.



В тот же день армянская делегация посетила Управление патрульной полиции, где ознакомилась с реализованными реформами и планами на будущее.





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