|
|
|
Делегация МВД Армении посетила учебные центры МВД Грузии
23.07.2025 15:14
Делегация Министерства внутренних дел Армении во главе с министром внутренних дел Арпине Саркисян, находившаяся в Грузии с двухдневным рабочим визитом, 21 июля посетила Центр управления общественной безопасностью «112» МВД Грузии.
Как сообщает МВД РА, Арпине Саркисян в сопровождении заместителей министра внутренних дел Грузии Георгия Бутхузи и Александра Дарахвелидзе, а также членов делегации МВД осмотрела центр. Директор центра Георгий Арсошвили подробно ознакомил с основными функциями и инфраструктурой центра, а также представил действия, предпринимаемые в кризисных ситуациях.
Члены делегации также ознакомились с работой электронных систем мониторинга, используемых для видеофиксации дорожного движения и предотвращения домашнего насилия.
В тот же день армянская делегация также посетила Академию МВД Грузии. Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Тадумадзе и ректор академии Лела Чиковани рассказали о деталях учебного процесса. Члены делегации посетили лекции и показательные занятия.
В ходе визита обсуждались вопросы развития сотрудничества между образовательными учреждениями МВД двух стран и реализации совместных программ, а также возможности расширения двустороннего взаимодействия и обмена опытом в сферах образования и профессиональной подготовки.
22 июля делегация во главе с министром посетила Центр государственных услуг Министерства юстиции. Директор Вахтанг Жвания представил грузинскую модель предоставления государственных услуг.
Члены делегации осмотрели помещения, ознакомились с инновационными программами и технологическими решениями, а также мобильными услугами, которые доступны по всей стране через 125 филиалов.
В тот же день армянская делегация посетила Управление патрульной полиции, где ознакомилась с реализованными реформами и планами на будущее.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна