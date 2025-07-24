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Два гражданина Турции задержаны по делу о стрельбе в Батуми


24.07.2025   11:50


Сотрудники департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали граждан Турецкой Республики — Ф.К., 1995 года рождения, и И.Г., 1989 года рождения — по делу о стрельбе, произошедшей в Батуми.

Согласно информации МВД, задержанным предъявлены обвинения в групповом хулиганстве, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.

«Следствием установлено, что обвиняемые 21 июля текущего года, в ночное время, передвигаясь на автомобиле, произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в направлении одного из казино, расположенных в Батуми, после чего скрылись с места происшествия. В результате стрельбы были повреждены дверь казино и часть фасада.

В ходе обыска личных вещей и жилых помещений обвиняемых полиция изъяла в качестве вещественного доказательства особо крупную партию наркотического вещества — кокаин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий Ф.К. и И.Г. были задержаны в качестве обвиняемых», — сообщили в МВД.

Преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненного заключения. Расследование ведётся по статьям 236, 239 и 260 Уголовного кодекса Грузии.


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