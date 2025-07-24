В Грузии задержан мужчина за попытку подкупить пограничника для нелегальной перевозки скота

24.07.2025 13:56





В Грузии задержали мужчину, который предложил пограничнику взятку за помощь в перевозке скота. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



«З.М. 1988 года рождения предложил взятку сотруднику пограничной полиции Грузии в обмен на содействие в совершении противоправного деяния, а именно в переправе скота в обход пограничного контрольно-пропускного пункта», – заявили в ведомстве.



Кроме того, при обыске дома мужчины полицейский нашли незарегистрированный пистолет Макарова.



Следствие продолжается по фактам дачи взятки и незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия (статьи 339 и 236 УК Грузии). Задержанному грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.



Источник: Новости - Грузия

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