|
|
|
В Грузии задержан мужчина за попытку подкупить пограничника для нелегальной перевозки скота
24.07.2025 13:56
В Грузии задержали мужчину, который предложил пограничнику взятку за помощь в перевозке скота. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
«З.М. 1988 года рождения предложил взятку сотруднику пограничной полиции Грузии в обмен на содействие в совершении противоправного деяния, а именно в переправе скота в обход пограничного контрольно-пропускного пункта», – заявили в ведомстве.
Кроме того, при обыске дома мужчины полицейский нашли незарегистрированный пистолет Макарова.
Следствие продолжается по фактам дачи взятки и незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия (статьи 339 и 236 УК Грузии). Задержанному грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна