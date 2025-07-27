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МВД публикует информацию о задержании Эльдара Куртанидзе


27.07.2025   20:56


МВД опубликовало официальное заявление в связи с арестом Эльдара (Луки) Куртанидзе.

Согласно информации, Лука Куртанидзе был задержан сотрудниками Кобулетского районного управления полиции по обвинению в домашнем насилии и неисполнении требований, предусмотренных охранным ордером.

«В ходе расследования установлено, что обвиняемый нарушил требования, предусмотренные охранным ордером, выданным судом в его отношении — вступил в контакт со своей бывшей женой и применил к ней физическое насилие.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Э.К. в качестве обвиняемого», — говорится в заявлении.

По данным МВД, расследование ведется по статьям 126 прима и 381 прима Уголовного кодекса Грузии. Данное преступление карается лишением свободы на срок до 2 лет.


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