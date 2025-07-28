Полиция задержала в Тбилиси и регионах 16 человек по обвинению в наркопреступлениях

28.07.2025 10:57





По сообщению МВД, сотрудники патрульной полиции Министерства внутренних дел, департаментов полиции Тбилиси, Аджарии, Квемо Картли и Имерети в результате проведённых в разное время оперативных мероприятий и следственных действий задержали 16 человек по обвинению в наркопреступлениях.



«Задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении, незаконной продаже, попытке сбыта, содействии сбыту, незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, а также в незаконном употреблении наркотических средств без назначения врача в особо крупных размерах. Среди них: А.Г., 1984 года рождения; И.Г., 2001 г.р.; Г.Х., 2004 г.р.; С.К., 1987 г.р.; ранее судимые: И.О., 1995 г.р.; Н.К., 2006 г.р.; З.Дж., 1974 г.р.; М.К., 1984 г.р.; Г.Ч., 1989 г.р.; а также иностранные граждане: А.К., 2002 г.р.; А.А., 1970 г.р.; П.К., 1995 г.р.; И.П., 1987 г.р.; О.Б., 1993 г.р.; Х.Дж., 1994 г.р.; А.К., 1993 г.р.



Преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно.



Полиция на основании постановления суда провела контрольную закупку наркотиков с использованием скрытой аудио- и видеозаписи.



В ходе обысков личных вещей и жилищ обвиняемых, а также в специально оборудованной теплице, предназначенной для культивирования растений, содержащих наркотические вещества, и в указанных ими местах в рамках следственного эксперимента, были изъяты особо крупные партии наркотических веществ, предназначенных для продажи, в том числе: метамфетамин, кокаин, бупренорфин, клейфедрон, метадон, альфа-ПВП, марихуана и растение каннабис.



В качестве вещественных доказательств изъяты незаконно реализованные наркотики, материалы, используемые для фасовки и культивирования наркотических средств, а также денежные средства.



Следствие ведётся по статьям 260, 260 терция, 19-260 терция, 260 кварта, 261, 265 прима и 273 УК Грузии», — говорится в сообщении МВД.





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