Посольство США: учения Agile Spirit демонстрируют приверженность США стабильности Черноморского региона

29.07.2025 15:01





Демонстрацией приверженности США стабильности Черноморского региона, называет посольство США в Грузии многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2025. В заявлении дипведомства, опубликованном в социальных сетях, говорится:



«В рамках учений Agile Spirit 2025, военнослужащие 1-й роты 91-го кавалерийского полка 173-й воздушно-десантной бригады армии США провели конвойную операцию со своими грузинскими коллегами. Конвой прошел от Сенакского полигона до полигона Вазиани. Эти учения наглядно демонстрируют приверженность США стабильности Черноморского региона, а также силу и важность союзнического сотрудничества», – говорится в заявлении посольства США.



Напомним, 25 июля в Грузии стартовали двенадцатые многонациональные военные учения Agile Spirit. Учения проходили в двух странах региона — Грузии и Турции.



В учениях Agile Spirit 2025, наряду с представителями вооруженных сил Грузии, США и Турции, принимают участие военнослужащие из восьми других стран, а также задействованы два многонациональных подразделения. Цель учений – повышение уровня готовности, оперативной совместимости и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц.



Грузия проводит многонациональные военные учения «Agile Spirit» уже в двенадцатый раз. В 2024 году в Грузии эти учения не проводились.





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