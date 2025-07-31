Трое граждан Беларуси арестованы в Грузии по обвинению в наркопреступлении

31.07.2025 11:16





Сотрудники Хелвачаурского районного управления Департамента полиции Аджарии Министерства внутренних дел Грузии в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали граждан Республики Беларусь — Е.Л. (2000 г.р.), В.З. (2000 г.р.) и Г.К. (2001 г.р.) — по обвинению в незаконном приобретении и хранении особо крупного количества наркотических средств по предварительному сговору группой лиц, а также в содействии незаконной реализации наркотиков. Об этом сообщает МВД Грузии.



Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет либо пожизненным заключением.



«Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупное количество расфасованного для сбыта наркотического средства — марихуаны — в ходе обыска личных вещей и временного жилища обвиняемых в Батуми, а также материалы, предназначенные для упаковки и культивации наркотических веществ.



В рамках следствия также была изъята марихуана, размещённая с целью дальнейшего сбыта в 17 разных локациях на территории Хелвачаурского муниципалитета и Батуми. В мобильном телефоне одного из обвиняемых обнаружены фотографии этих локаций. Все трое были задержаны и признаны обвиняемыми.



Следствие ведётся по статьям 260 и 260^1 УК Грузии», — говорится в заявлении МВД.





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