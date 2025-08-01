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Сработала система раннего оповещения в Девдораки - МВД
01.08.2025 10:05
В Службе управления чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии сообщили, что с установленной в Девдораки системой раннего оповещения, фиксирующей даже незначительное повышение уровня потока в русле реки, поступило сигнальное сообщение.
Как заявили в ведомстве, в соответствии с протоколом, из погранично-пропускного пункта «Дарьял» в безопасное место были эвакуированы сотрудники патрульной полиции, таможенной службы, пограничной полиции и всех частных компаний, занятых на этом пункте.
«Для мониторинга ситуации на месте находятся все соответствующие подразделения Министерства внутренних дел. Пострадавших нет.
Одновременно, в целях профилактики, была перекрыта автодорога. Движение ограничено в обоих направлениях для всех видов автотранспортных средств», — говорится в заявлении МВД.
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